🔹 Superdeportes 05/06/26 / David García Sebastiá

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🔹 Superdeportes 05/06/26

Esta semana llega, a Levante TV, el programa número 38 de la sexta temporada de Superdeportes, Todo Menos Fútbol. En esta entrega, recibimos, en la sección de Deporte Femenino, patrocinada por Teika, a una amplia representación del Valencia CH, tras ganar la Liga de DHBF y tras conseguir el ascenso a la Liga Iberdrola, por primera vez en su historia. Nos visita el entrenador del equipo, "Pato" Rambaudi, y las jugadoras Marina Alonso, Martina Santos y Julieta Santos. El conjunto valenciano ha cerrado una temporada espectacular: campeonas de Liga, ascenso e invictas en la Primera Fase, en la Segunda y en la Final Four. Mientras, en la sección multideporte de FibraValencia, seguimos con más detalles de la nueva iniciativa de Fibravalencia: el Valencia Xiques 3x3, un torneo de basket 3x3, enfocado a la categoria cadete, que cuenta, como madrinas, con Sandra Ygueravide, Seleccionadora nacional de baloncesto 3x3, y con Vega Gimeno, Coordinadora de Basket 3x3 en la Real Federación Española de Baloncesto. En esta ocasión presentamos la camiseta oficial del torneo. Además, en este Superdeportes, Todo Menos Fútbol reservamos un espacio para el rugby, porque Valencia acoge, del 11 al 14 de junio, el Europeo de Veteranos, el EGORF 2026, un campeonato que organiza el CAU Rugby Valencia. Charlamos con el presidente del club, Javier Muñoz, y con el Director de Comunicación del EGORF, Juanjo Romero. Por último, en la sección fija de Pilota Valenciana, abrimos las puertas de Levante TV a la campeona del Individual de Raspall Femení 2026, Ana de Beniparrell. La joven, de 27 años, acaba de conseguir su tercer título Individual, tras imponerse a Victoria en la gran final disputada en la Llosa de Ranes. Ana llega al plató de Levante TV, acompañada de nuestro experto en el deporte autóctono Aureli López.