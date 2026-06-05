Penélope Maestro

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El tiempo | Fin de semana estable, con máximas cercanas a los 27 grados

Penélope Maestro

La provincia de Valencia iniciará el fin de semana bajo una situación de estabilidad atmosférica, en una jornada marcada por la presencia de nubes altas y unas temperaturas suaves para esta época del año.

Durante el sábado, los cielos estarán dominados por intervalos de nubes altas tanto en el interior como en el litoral valenciano. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, la nubosidad irá aumentando a lo largo del día, especialmente en el interior del tercio norte, donde no se descartan algunos chubascos débiles durante la tarde.

En cuanto a las temperaturas, las máximas se mantendrán sin grandes cambios en la provincia de Valencia, situándose alrededor de los 27 grados. En el resto de la Comunitat, los valores oscilarán entre los 26 y los 27 grados.

La previsión apunta a un fin de semana de tiempo variable pero, en líneas generales, estable y cálido. Además, las temperaturas tenderán a repuntar en los próximos días, con valores cada vez más elevados y propios de pleno verano.