Juanma Romero

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El VBC, favorito al título de liga para los aficionados

Juanma Romero

El Valencia Basket afronta esta tarde a las 19 horas en Bilbao el segundo partido de la eliminatoria de ¼ de final ante el Surne Bilbao Basket.

Tras la victoria conseguida el miércoles en el Roig Arena, el conjunto taronja podría certificar este viernes su clasificación para las semifinales.

La buena temporada del Valencia Basket no ha pasado desapercibida para mucho y de esta manera el famoso bracket que todas las temporadas pone en marcha la propia Liga Endesa sitúa a los de Pedro Martínez como claros favoritos al título.

Un 43,8% de los usuarios ve al equipo taronja con las opciones de llevarse el título de liga.

El siguiente favorito, según el porcentaje de usuarios que le dan la victoria final, es el Real Madrid, con el 32,5%.

De hecho, el 62,2% de los usuarios apuesta por una final Real Madrid-Valencia Basket.

En cualquier caso, y a tenor de lo igualado que estuvo el primer partido de la eliminatoria, las confianzas están prohibidas Miribilla.