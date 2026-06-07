David García Sebastiá

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El futuro de la ofrenda vuelve a abrir debate en "Tot és Festa"

Tot és Festa abordó la exclusiva adelantada por este programa de Levante TV sobre la intención de estudiar una ampliación de la ofrenda mediante el adelanto de las fechas de plantà, una propuesta que sigue generando opiniones encontradas y que podría marcar uno de los debates más importantes de los próximos años dentro del mundo fallero.

Tot és Festa se emite en Levante Televisión los sábados a las 21:30 y 23:30 horas, los domingos a las 14:00 y 22:30 horas, los martes a las 22 horas y los miércoles a las 12 del mediodía.