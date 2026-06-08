Benjamín Prado visita este martes Levante en Directe

En el Levante en Directe de este martes, el invitado será Benjamín Prado, quien hablará de su último libro, `Qué estoy haciendo aquí´.

Prado ha forjado a lo largo de cuatro décadas una trayectoria literaria polifacética e inagotable. Prueba de ello son las partes en las que se articulan estas memorias: `El poeta´, `El novelista´, `El periodista´, `El letrista´ o `El dramaturgo´, a las que podríamos sumar sus vertientes de ensayista o, más recientemente, de actor. La pasión por la lengua en todas sus dimensiones atraviesa este libro, habitado también por algunos de los más grandes nombres con los que el autor se ha cruzado a lo largo de su vida y a los que en muchos casos tuvo la suerte de poder llamar amigos: Almudena Grandes, Juan Marsé, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Rafael Alberti, Octavio Paz, Ana María Matute, Jaime Gil de Biedma y Mario Vargas Llosa, por no hablar de Bob Dylan, Leonard Cohen, Paul Auster o Patti Smith, con quienes ha tenido encuentros más fugaces pero no menos reveladores.

Desde la llamada temprana de la vocación, pasando por un primer e inesperado encuentro con Rafael Alberti en un bar episodio que marcó su vida de mil maneras, hasta los días que se tornaban noches escribiendo canciones con su inseparable Joaquín Sabina, Benjamín Prado se ha hecho siempre la pregunta que ahora intenta responder, muestra del asombro ante el privilegio de una vida tan colmada: “¿Qué estoy haciendo aquí?”.

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Benjamín Prado es autor de las novelas `Raro´ (1995), `Nunca le des la mano a un pistolero zurdo´ (1996), `Dónde crees que vas y quién te crees que eres´ (1996), `Alguien se acerca´ (1998), `No sólo el fuego´ (1999) y `La nieve está vacía´ (2000); dentro de la serie dedicada a su personaje Juan Urbano, mezcla de investigador, profesor y escritor, ha publicado `Mala gente que camina´ (2006), `Operación Gladio´ (2011), `Ajuste de cuentas´ (2013), `Los treinta apellidos´ (2018) y `Todo lo carga el diablo´(2020); en 2022 está la sexta entrega, `Los dos reyes´. Sus libros se han publicado en veinticinco países.