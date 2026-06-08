Juanma Romero

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Un despegue de Valencia hasta Marte

El Ayuntamiento de València acercará la exploración espacial a la ciudadanía con la ponencia magistral «De València a Marte. El proyecto Mars 2020 Perseverance». El ingeniero aeroespacial Fernando Abilleira Oliver, miembro de la misión de la NASA que llevó el rover Perseverance a Marte en 2021, será el responsable de impartir la sesión el próximo 19 de junio a las 20 horas en el salón de actos del Complejo Deportivo Cultural de La Petxina.

Tras aproximadamente 25 años en la NASA, el ingeniero Fernando Abilleira Oliver ejerce actualmente como director de diseño de misión y navegación de la NASA para el proyecto conjunto de la ESA y la agencia espacial estadounidense, conocido como ExoMars Rosalind Franklin Mission (RFM) el cual tiene como objetivo aterrizar un vehículo explorador en la región de Oxia Planum para analizar muestras del subsuelo marciano.

El trabajo técnico de Abilleira se centra en áreas específicas de la ingeniería aeroespacial. Sus especialidades incluyen la astrodinámica, la mecánica orbital, el diseño de misión y navegación, la optimización de trayectorias y las operaciones de vuelo.