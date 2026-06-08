Juanma Romero

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El Lilliput de Gulliver tendrá una escultura de más de 8 metros de altura

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presentado este lunes el nuevo parque infantil El Lilliput de Gulliver, que se construirá en el Jardín del Túria entre el Pont de les Arts y el Pont de los Glòries Valencianes (tramos 4 y 5). Esta actuación es fruto del acuerdo alcanzado entre la Fundación del Instituto Valenciano de Oncología y el Ayuntamiento de València para la ampliación del centro hospitalario del IVO.

El nuevo espacio proyectado se realizará sobre una parcela de 6.700 metros cuadrados de superficie. El área de juegos será de 2.300 metros cuadrados, con una pieza central, la gran escultura de Gulliver sentado, de casi nueve metros de altura, que podrá recorrerse tanto por el exterior como por el interior, es decir, pasante y jugable.

Los niños y niñas podrán escalar por su estructura, atravesar túneles interiores, recorrer distintos niveles, cruzar pasarelas elevadas y disfrutar de múltiples toboganes integrados en la propia figura.

Una escultura de Gulliver sentado, de 8,3 metros de alto, presidirá este nuevo parque temático.

El plazo previsto para la redacción del proyecto es de un mes, y la ejecución de las obras se calcula en otros seis meses.