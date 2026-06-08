Juanma Romero

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La nueva estación ITV de Torrent, un poco más cerca

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, a través de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos (SITVAL), continúa avanzando en la puesta en marcha de la nueva estación ITV de Torrent. Se trata de una infraestructura estratégica destinada a reforzar la red pública de inspección técnica de vehículos de la Comunitat Valenciana y mejorar la atención prestada a la ciudadanía.

La nueva estación contará con dos líneas de inspección para vehículos ligeros y permitirá incrementar la capacidad operativa del servicio en una de las áreas con mayor demanda de inspecciones de la provincia de Valencia, contribuyendo a reducir los tiempos de espera y acercando el servicio a los usuarios del área metropolitana.

La apertura de esta instalación se enmarca en el plan de modernización y ampliación de la red de estaciones ITV impulsado por la Generalitat, cuyo objetivo es ofrecer un servicio más eficiente, accesible y adaptado a las necesidades actuales y futuras del sector de la automoción.

Todo el proceso de implantación y coordinación se está desarrollando de manera planificada y prioritaria para asegurar que la nueva estación ITV de Torrent pueda iniciar su actividad con las máximas garantías técnicas, operativas y de calidad, reforzando así la capacidad de servicio de la red pública de inspección técnica de vehículos de la Comunitat Valenciana.