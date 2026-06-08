Proyecto IngeniaTech (Ivace+| I) Mesa de planificación, estrategia y liderazgo / David García Sebastiá

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Proyecto IngeniaTech (Ivace+| I) Mesa de planificación, estrategia y liderazgo

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) organiza este lunes 8 de junio una mesa de planificación y estrategia bajo el título "Proyecto resiliencia post DANA", un espacio de debate para abordar el futuro, la reconstrucción y las estrategias de adaptación del tejido industrial y empresarial de la región.

El encuentro se celebra de 17:30 a 19:30 horas y se retransmite en directo en el marco del proyecto IngeniaTech, cofinanciado por el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE+I). La periodista Silvia Tomás, de Levante-EMV, ejerce como moderadora de la sesión.