Juanma Romero

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El tiempo | Descenso de temperaturas para este martes

La provincia de Valencia protagoniza este martes una jornada de cielos poco nubosos, con algunas excepciones en la mitad sur, donde se esperan intervalos de nubes bajas durante las primeras horas de la mañana y también al caer la tarde. El resto de la Comunitat Valenciana compartirá un panorama similar, con nubes bajas afectando igualmente a esa franja meridional en los mismos tramos horarios.

Las temperaturas mínimas subirán de forma más acusada en la mitad sur de la provincia, mientras que en el resto del territorio el ascenso será más moderado. Sin embargo, las máximas tomarán la dirección contraria: el interior de Valencia verá caer el termómetro de manera notable, en tanto que el litoral experimentará un descenso más suave.

El viento soplará flojo y variable durante la primera mitad del día, girando progresivamente a componente este y nordeste por la tarde. En el litoral alicantino podrían registrarse intervalos de intensidad moderada en esa segunda mitad de la jornada.

Las temperaturas por localidades

Entre las poblaciones más destacadas, Ontinyent tendrá una máxima de 27/28 °C. Requena alcanzará los 26/27 °C, mientras que Valencia capital y Gandia no superarán los 26 °C.