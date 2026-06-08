Juanma Romero

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València Digital Summit generó 26 millones de impacto económico

La última edición de València Digital Summit (VDS), celebrada en octubre de 2025, generó un impacto económico de 26 millones de euros en la economía valenciana. Así se desprende del informe presentado este lunes por la firma auditora Ernst & Young (EY) entorno al evento tecnológico internacional organizado por Startup València con el apoyo del Ayuntamiento, a través de la estrategia municipal València Innovation Capital. La cifra supone un incremento del 29% respecto a la edición anterior (20,3 millones de euros) y refuerza el papel del encuentro como dinamizador económico y como plataforma estratégica para atraer inversión, talento y proyectos internacionales.

La presentación del informe se ha enmarcado en el encuentro empresarial ‘València, Capital de Innovación: Liderazgo, Empresa y Talento’.

La edición de València Digital Summit de 2025 reunió a más de 3.000 empresas emergentes, frente a las 2.500 participantes en 2024, lo que confirma un crecimiento sostenido del 20% en la base emprendedora del evento tecnológico internacional.

La presencia inversora también experimentó un notable avance. El número de inversores aumentó un 15%, de 700 en 2024 a más de 800 en 2025.

La novena edición se celebrará los días 21 y 22 de octubre de 2026 en la Ciutat de les Arts i les Ciències de València y prevé reunir a más de 12.000 profesionales de más de 120 países, 3.000 startups, 1.500 corporaciones y 800 inversores con más de 300.000 millones de euros en activos bajo gestión.