Juanma Romero

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El acuerdo educativo está un poco más cerca

La negociación entre la Conselleria de Educación y los sindicatos docentes dio este lunes un paso adelante tras una jornada que ambas partes califican de productiva.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, destacó el acercamiento de posiciones alcanzado durante la reunión y confirmó la convocatoria de un nuevo encuentro este jueves a las 9.00 horas con el objetivo de cerrar acuerdos definitivos en algunos de estos ámbitos.

Uno de los aspectos en los que existe mayor consenso es la simplificación administrativa.

Además, la futura regulación del horario docente incluirá medidas como seis días de libre disposición, una reducción de la carga horaria y el reconocimiento del derecho a la desconexión digital, reivindicaciones que han estado presentes durante las últimas semanas de movilizaciones.

En materia de infraestructuras educativas destaca el Plan Edu Clima, dotado con 140 millones de euros hasta 2029 para climatizar el 100% de los centros educativos de la Comunitat Valenciana.

Respecto a las mejoras salariales, Ortí recordó que ya existe un acuerdo firmado por los sindicatos ANPE y CSIF que contempla la primera subida salarial para el profesorado valenciano en 19 años.

Pese a los avances, las negociaciones continúan abiertas y será la reunión del jueves la que determine si el acercamiento de las últimas horas logra traducirse en un acuerdo definitivo que contribuya a rebajar la tensión generada por el conflicto educativo y las movilizaciones docentes de las últimas semanas.