Juanma Romero

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El Ayuntamiento de Valencia saca pecho con la inversión realizada en la primera parte del año

Las cifras de ejecución presupuestaria a 31 de mayo, dadas a conocer por la concejala de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo han alcanzado 58,3 millones de euros.

Según San Segundo se ha superado en cerca de 24 millones de los 34,3 ejecutados por PSOE y Compromís en el mismo período de 2023, último en el que la izquierda estuvo en el Ayuntamiento.

La titular de Hacienda ha argumentado que se ha logrado incluso mejorar el registro del año precedente y se ha superado el nivel de ejecución de inversiones alcanzado al cierre de mayo de 2025 y que fueron 40,5 millones.

San Segundo ha ensalzado recalcando que además ha venido todo esto acompañado de una mayor bajada de tributos a los vecinos y vecinas y comerciantes de València.