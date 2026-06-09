Juanma Romero

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José Garay dirigirá los entrenamientos de la 15K Nocturna Valencia

La 15K Nocturna Valencia Gana Energía calienta motores para su próxima edición en la que contará con un aliado de excepción: Cárnicas Serrano. La marca valenciana, históricamente unida al atletismo popular y de élite, se hará cargo de los entrenamientos oficiales de la prueba.

El encargado de elaborar y coordinar estos planes de entrenamiento será el entrenador del Club de Atletismo Cárnicas Serrano, José Garay.

El calendario de entrenamientos se dividirá en dos fases estratégicas:

A mediados de junio arrancará el plan especial debutantes: con una duración de 14 semanas, esta planificación adelantada está pensada para aquellas personas que se enfrentan por primera vez a los 15 kilómetros. El objetivo es construir una base sólida de resistencia y confianza antes de la prueba.

Y en la segunda mitad de julio se iniciarán los planes por objetivos de marca: con una duración de 10 semanas, se incorporará el resto de corredores que buscan mejorar su rendimiento y conseguir un tiempo específico.

El programa liderado por Garay y Cárnicas Serrano tiene en cuenta todo el espectro del running popular, por ello, han desglosando los entrenamientos en cinco bloques de rendimiento según según el tiempo que se busque conseguir en meta.

Los inscritos en la 15K Nocturna Valencia Gana Energía pueden recibir en su e-mail los planes de entrenamiento cada 15 días. Para ello, solo tienen que registrarse en el link habilitado para ello.