Juanma Romero

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El memorial de las víctimas del metro será restaurado en el vigésimo aniversario de la tragedia

El Ayuntamiento de València ha adjudicado el contrato para la rehabilitación integral del Monumento a las víctimas del accidente de metro de 2006 a Cerrajerías Calvo SL, empresa especializada en el campo de la restauración y reparación de la cerrajería y de la carpintería metálica, por un importe económico 8.002,34 euros y con un plazo estimado de duración de un mes.

El Gobierno municipal da el paso definitivo para la recuperación y dignificación del memorial, obra de la artista Anja Krakowski, ante el cumplimiento del vigésimo aniversario del trágico suceso el próximo 3 de julio.

El monumento, financiado mediante una campaña de micromecenazgo y suscripción popular impulsada por la asociación de víctimas, está formado por cuatro tabiques de vidrio laminado, montados en dos ángulos de 90 grados sobre muretes de hormigón. Sobre ellos se sitúan 43 relojes blancos, uno por cada víctima, y siete relojes negros, que señalan la hora en que se truncó su vida (a las 13:03 horas). Donado en 2016 al Ayuntamiento, el memorial se ubica en una pequeña zona ajardinada en el cruce de la calle de Sant Vicent Màrtir con Mestre y Roís de Corella, sobre la curva en la que se produjo el siniestro.

El Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico ha mantenido hasta la fecha diversas reuniones de trabajo con la autora del memorial y con representantes de la Asociación de Víctimas del Metro del 3 de Julio, a fin de valorar su estado actual y de definir, de forma consensuada, las posibles actuaciones a realizar sobre el monumento conmemorativo para subsanar los desperfectos y las patologías que se observan desde su instalación en 2016 frente a la Estación Joaquín Sorolla.