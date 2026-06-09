Runners Ciutat de València y la carrera solidaria de Massalfassar, este miércoles en Super Running

Super Running llega este miércoles con un nuevo programa a partir de las 21.30 horas con Juanma Romero a Levante Televisión.

En la edición de esta semana la portada será para la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València. Esta carrera, perteneciente al Circuito de Carreras Populares de Valencia, será la última antes del parón estival. En principio tendría que haberse celebrado el pasado 15 de febrero, pero se aplazó debido a las alertas meteorológicas. Representantes del club Runners Ciutat de València, darán todos los detalles de la prueba que tendrá lugar el próximo domingo 14 de junio. El recorrido transcurrirá desde la avenida de Aragón, en los aledaños de Mestalla, para posteriormente seguir por la Gran Vía Marqués de Turia, realizar un pequeño giro por Jacinto Benavente y concluir de nuevo en la avenida de Aragón. Se trata además de unas de las pruebas de 5K homologada, lo que le da un valor si cabe más especial.

Super Running también se marchará hasta Massalfassar para conocer la VI 6K Solidaria que tendrá lugar en esta localidad valenciana el próximo domingo. Se trata de una prueba adscrita al Circuit de Carreres Populars de l´Horta Nord y transitará por el municipio. La carrera cuenta con la organización del Ayuntamiento de Massalfassar y del NLTT, club que lidera la popular corredora Natacha López. Una de las particularidades de la carrera es su carácter solidario desde los orígenes. Y es que de nuevo la Asociación Española contra el Cáncer será la entidad escogida y a la que se le destinará la recaudación obtenida.

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En el apartado de actualidad, el programa repasará cómo fue una nueva edición de la Carrera de la Mujer que se celebró en Valencia, además de otras pruebas que esperan el fin de semana como la II Volta a Peu El Perelló y que está dentro del Circuit Solidaria Parc Natural de l´Albufera El Corte Inglés con un recorrido de 8 kilómetros.