Runners Ciutat de València y la carrera solidaria de Massalfassar, este miércoles en Super Running
Juanma Romero
Super Running llega este miércoles con un nuevo programa a partir de las 21.30 horas con Juanma Romero a Levante Televisión.
En la edición de esta semana la portada será para la VII Volta a Peu Runners Ciutat de València. Esta carrera, perteneciente al Circuito de Carreras Populares de Valencia, será la última antes del parón estival. En principio tendría que haberse celebrado el pasado 15 de febrero, pero se aplazó debido a las alertas meteorológicas. Representantes del club Runners Ciutat de València, darán todos los detalles de la prueba que tendrá lugar el próximo domingo 14 de junio. El recorrido transcurrirá desde la avenida de Aragón, en los aledaños de Mestalla, para posteriormente seguir por la Gran Vía Marqués de Turia, realizar un pequeño giro por Jacinto Benavente y concluir de nuevo en la avenida de Aragón. Se trata además de unas de las pruebas de 5K homologada, lo que le da un valor si cabe más especial.
Super Running también se marchará hasta Massalfassar para conocer la VI 6K Solidaria que tendrá lugar en esta localidad valenciana el próximo domingo. Se trata de una prueba adscrita al Circuit de Carreres Populars de l´Horta Nord y transitará por el municipio. La carrera cuenta con la organización del Ayuntamiento de Massalfassar y del NLTT, club que lidera la popular corredora Natacha López. Una de las particularidades de la carrera es su carácter solidario desde los orígenes. Y es que de nuevo la Asociación Española contra el Cáncer será la entidad escogida y a la que se le destinará la recaudación obtenida.
En el apartado de actualidad, el programa repasará cómo fue una nueva edición de la Carrera de la Mujer que se celebró en Valencia, además de otras pruebas que esperan el fin de semana como la II Volta a Peu El Perelló y que está dentro del Circuit Solidaria Parc Natural de l´Albufera El Corte Inglés con un recorrido de 8 kilómetros.
- Dos hermanos daneses se enamoran de los riuraus y compran y restauran el del Ferrandet de Benissa, del siglo XVII
- Una técnica de la CHJ declara ante la jueza de la dana que Emergencias debía consultar los caudales: 'Cualquiera podía ver los datos
- Un grupo de menores patea brutalmente a un feriante en Algemesí
- El colapso de las residencias en la Safor deja 6.789 personas en lista de espera
- El segundo Gulliver del viejo cauce estará sentado en un castillo y abrirá a principios de 2027
- Valencianos en la gigafactoría de Volkswagen en Alemania: 'Estamos ante una oportunidad única
- La Audiencia de València confirma la imputación de Jorge Bellver, exconcejal de Rita Barberá en el caso Azud
- Docents en Lluita pide incorporar a la negociación 685 millones más que acusa de “ocultar” al Consell