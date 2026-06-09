Penélope Maestro

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El tiempo | València seguirá con ambiente casi veraniego pese a las nubes

La provincia de València vivirá este miércoles una jornada marcada por la nubosidad y una baja probabilidad de precipitaciones, aunque sin cambios significativos en las temperaturas y con un ambiente que seguirá siendo prácticamente veraniego.

La estabilidad continuará siendo la tónica dominante en buena parte del país, si bien en la Comunitat Valenciana se espera un ambiente más nuboso, especialmente durante las primeras horas del día. En el caso de la provincia de València, los cielos amanecerán cubiertos, aunque la nubosidad tenderá a disiparse progresivamente a lo largo de la mañana para dar paso a una tarde con más claros.

No se descarta alguna precipitación débil, especialmente durante la primera mitad de la jornada, aunque la probabilidad será reducida y no impedirá disfrutar de un día agradable en gran parte del territorio valenciano.

En cuanto a las temperaturas, apenas experimentarán variaciones. Las máximas se situarán alrededor de los 25 grados en la mayor parte de la provincia, aunque en zonas del interior como Requena podrían alcanzar los 31 grados.

La combinación de temperaturas suaves y una nubosidad que irá perdiendo protagonismo permitirá disfrutar de una jornada con sensaciones casi veraniegas, pese a la presencia de algunas nubes durante las primeras horas del día.