Valencia puja por ser Capital Europea de la Innovación
María José Catalá ha anunciado este martes que el Ayuntamiento presentará la candidatura a la Capitalidad Europea de la Innovación.
Catalá ha subrayado los resultados de la estrategia València Innovation Capital, que en apenas dos años ha movilizado más de 61 millones de euros asociados a proyectos innovadores a partir de una inversión pública de 17 millones. Además, ha destacado que el ecosistema valenciano cuenta con 1.700 empresas innovadoras activas y sostiene más de 20.000 empleos cualificados.
El galardón iCapital —impulsado por la Comisión Europea en el marco del programa Horizonte Europa— lleva más de una década reconociendo a ciudades como Barcelona, Ámsterdam, París, Lisboa o Turín. La categoría principal está abierta a ciudades con más de 250.000 habitantes, y la ciudad ganadora recibe un millón de euros.
No es solo un premio: las ciudades ganadoras y finalistas se benefician de reconocimiento a nivel europeo como líderes en innovación urbana, apoyo financiero y oportunidades para conectar con otras ciudades a través de la red iCapital Alumni. La convocatoria para la edición de 2027 tiene plazo hasta el 4 de agosto de 2026.