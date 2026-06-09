Juanma Romero

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El VCF lanza la última campaña de abonos en el Camp de Mestalla

El VCF ha iniciado este martes la campaña de abonos para la próxima temporada.

La campaña lleva como lema ETERN MESTALLA' 1923-∞ (infinito).

Se trata de una campaña especial ya que es la última en el Camp de Mestalla. Por este motivo el Valencia CF enviará al domicilio de cada abonado una tarjeta física con un diseño conmemorativo para que todos los valencianistas puedan conservar un abono único en el que el legado y la historia del estadio están muy presentes.

La fidelidad tiene premio ya que se aplica un 15% de descuento en el precio del abono si se ha asistido al 100% de los partidos en la temporada 25.26 y de un 10% si se ha asistido a un 80% o más de los partidos.

El Valencia CF ha decidido congelar los precios base, no se aplicará ni siquiera el IPC. Habrá descuentos según el rango de edad: infantil (50%) a partir de junio de 2010 y juvenil (10%) aplicable a nacidos entre el 1 de junio de 2001 y el 31 de mayo de 2010. La entidad de Mestalla también promoverá la ayuda a los mayores de 65 años (10%).

El Valencia CF dispone ahora mismo de un total de 40.174 abonados y no está previsto que hayan altas. El 80% de la ocupación estará dedicado a los abonos y el 20% a los compromisos y ticketing tanto ahora como de cara al nuevo estadio. Solo habrán en torno a 200 altas en la grada de animación por 310 euros (16-30 años) siempre y cuando se sea socio VCF. Las nuevas altas de Socio VCF (50€/año) se abren el 2 de julio a las 10:00.