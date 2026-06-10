Juanma Romero

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Bellver, pendiente de un hilo en el Consell

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no ha querido asegurar garantizar que el director general de Transparencia siga en el puesto una vez la Audiencia Provincial de Valencia ha ratificado su imputación en el caso Azud.

El nombre de Jorge Bellver aparece en el sumario del caso Azud como receptor de regalos por parte de una organización supuestamente corrupta y dedicada al amaño de operaciones urbanísticas.

Concretamente, habría recibido varios relojes de entre 2.000 y 3.000 euros, champán o maletas de lujo, según consta en el sumario de la causa.

Bellver, actual director general de Transparencia en la Generalitat, está imputado desde octubre de 2019 en esta macrocausa por impulsar un contrato menor como concejal del Ayuntamiento de València que está siendo objeto de investigación.