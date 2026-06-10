Carles Herrero, y su libro que incomoda a los líderes, este jueves en Levante Televisión

En el Levante en Directe de este jueves el invitado será Carles Herrero, quien hablará de `Nadie te escucha... y es tu culpa´, un manual práctico y manifiesto sobre liderazgo y comunicación en formato novela y ambientada en la València postDana.

La obra cuenta la historia de un joven ciclista valenciano que se ve obligado a volver a casa tras la DANA de València para hacerse cargo de la empresa familiar. Ricardo Esteve lo tenía todo para fracasar. Un padre enfermo, una empresa familiar al borde del colapso y un miedo brutal a hablar en público. Lo que no sabía es que su mayor enemigo era su forma de comunicar.

A través de su historia, y con la ayuda de un mentor incómodo y una directora de marketing brillante, Ricardo descubre que liderar no es mandar, que convencer no es explicar, y que hablar no es lo mismo que comunicar. Una historia cruda y realista sobre lo que realmente mueve a una empresa: las conversaciones.

`Nadie te escucha... y es tu culpa´ combina tres géneros en uno: novela, manual práctico y manifiesto sobre liderazgo y comunicación. Una fórmula que hace de la lectura una experiencia directa, aplicable desde la primera página de una manera amena y con consejos útiles para el día a día de cualquier persona.

El libro defiende que la comunicación no es un talento innato reservado a unos pocos, sino una habilidad que puede —y debe— entrenarse. Para ello, Herrero desarrolla a lo largo de la obra su propio método: el Método ATP, basado en tres pilares que se activan en este orden: Actitud, Técnica y Práctica.

El libro aborda situaciones que cualquier profesional reconoce en su día a día: el miedo al juicio, las reuniones improductivas, las presentaciones fallidas, las conversaciones difíciles, el liderazgo de equipos o la dificultad de vender una idea con convicción. Y lo hace con una mirada que va más allá de la técnica: la comunicación también moldea cómo nos vemos a nosotros mismos.

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Carles Herrero es formador, conferenciante y consultor en comunicación, oratoria y liderazgo desde 2008. Acompaña a directivos, mandos intermedios y equipos de todo tipo de organizaciones.