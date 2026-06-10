Juanma Romero

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Ya está en marcha la séptima edición de los Premios Iberdrola Supera

Iberdrola inicia la séptima edición de los Premios Iberdrola Supera, con los que reconoce e impulsa los mejores proyectos puestos en marcha en España en favor de la igualdad de género a través de la práctica deportiva. El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 21 de junio.

La principal novedad de los VII Premios Iberdrola Supera radica en la incorporación de dos nuevas categorías:

• Supera Salud y Bienestar, para dar reconocimiento y fomentar aquellas iniciativas que, a través del deporte, mejoren la salud y el bienestar de las personas, ya sea mediante programas de ejercicio, nutrición o salud mental.

• Supera Veteranas, con la que se distinguirá aquella actividad, proyecto y/o programa que destaque por el fomento del deporte entre mujeres adultas para que sigan compitiendo y potenciando su rendimiento en un entorno adaptado a su edad.

Estas se suman a las seis que han caracterizado a estos galardones en sus ediciones anteriores:

• Supera Base, que premia iniciativas que fomenten el deporte de cantera entre niñas de hasta 16 años.

• Supera Competición, que distingue aquellas acciones que favorezcan la incorporación de mujeres (a partir de los 16 años) a la competición.

• Supera Social, que reconoce actuaciones que impulsen la integración de mujeres en riesgo de exclusión social a través de la práctica deportiva.

• Supera Inclusión, que pone en valor proyectos ejemplares para la práctica deportiva de personas con discapacidad.

• Supera Difusión, que homenajea acciones que transmitan la importancia del papel de la mujer en el deporte y divulguen los logros de nuestras deportistas.

• Supera Impulso Rural, que premia iniciativas que fomenten la práctica deportiva de niñas o mujeres en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Los proyectos presentados serán analizados por un jurado de honor compuesto por grandes personalidades del mundo del deporte y de los medios de comunicación como Carolina Marín, Teresa Perales, Iker Casillas, Sandra Sánchez, Ona Carbonell, Susanna Griso o Alexia Putellas. Cada una de las categorías citadas contará con una dotación de 50.000 euros, para un total de 400.000 euros.