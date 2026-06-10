Juanma Romero

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El Tiempo | Posibles lluvias débiles y ascenso térmico en València

La provincia de Valencia disfrutará este jueves de una jornada mayoritariamente estable, aunque con algunos intervalos de nubes bajas durante las primeras horas del día y una pequeña probabilidad de precipitaciones en puntos del litoral sur.

Según la previsión, la mañana comenzará con abundante nubosidad baja en el sur de la provincia. No obstante, conforme avance la jornada los cielos tenderán a quedar poco nubosos, con presencia de algunas nubes altas en el resto del territorio.

Además, no se descarta que durante la mañana pueda registrarse alguna precipitación débil y aislada en el litoral sur valenciano, aunque la probabilidad es reducida y el tiempo tenderá a mejorar con el paso de las horas.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas subirán respecto a la jornada anterior. El ambiente será agradable durante las horas centrales del día, dentro de un contexto de estabilidad atmosférica.

Por su parte, el viento soplará flojo y de dirección variable durante la mañana, girando a componente sureste durante la tarde.

La provincia de Valencia afrontará así una jornada tranquila, con más claros a medida que avance el día y sin fenómenos meteorológicos significativos más allá de la posibilidad de alguna lluvia débil y aislada en el litoral sur.