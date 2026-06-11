Juanma Romero

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La 6K Solidaria de Massalfassar se prepara para la cita del domingo

El próximo domingo 14 de junio, Massalfassar celebrará la sexta edición de su carrera solidaria. Los beneficios de la misma irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer.

Se trata de una prueba de 6 kilómetros y que está adscrita al Circuit Caixa Popular l´Horta Nord.

Natacha López, representante del NLTT Team, club organizador de la carrera, y Robert Margaix, alcalde Massalfassar, han dado todos los detalles de la cita deportiva.