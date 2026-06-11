Juanma Romero

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Adrián Liso, un jugador que quiere seguir en Primera División y vinculado al Valencia CF

Adrián Liso nunca ha destacado por sus cifras goleadoras. Desde su llegada al fútbol profesional, no ha superado los cuatro goles en una misma temporada. El extremo sobresale más por su sacrificio, intensidad y trabajo colectivo, tanto en ataque como en defensa, cualidades que llevaron a Bordalás a pedir su incorporación el pasado verano.

El futbolista azulón disputó el pasado año el Mundial sub-20 con España. Su papel fue principalmente el de revulsivo debido al alto nivel competitivo de aquella generación, en la que coincidió con otros jóvenes talentos del fútbol español como Jan Virgili, Pablo García o Thiago Pitarch.

Durante la pasada temporada, Adrián Liso disputó cerca de 1.900 minutos con el Getafe y marcó tres goles.

Su juventud, su margen de crecimiento y su capacidad para jugar en diferentes posiciones del frente de ataque convierten al futbolista en una opción atractiva para varios clubes de Primera División.

Adrián Liso también ha formado parte de las categorías inferiores de la selección española. El extremo participó en el Mundial sub-20 defendiendo la camiseta de España, donde tuvo un papel secundario, pero contó con minutos saliendo desde el banquillo en varios encuentros.

La selección española alcanzó los cuartos de final, ronda en la que fue eliminada por Colombia tras caer por 2-3 en uno de los partidos más igualados del campeonato. Con solo 21 años, Adrián Liso afronta un verano importante para su carrera con el interés de varios equipos de Primera División en contar con él para la próxima temporada.