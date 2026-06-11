Juanma Romero

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La comunicación del político, una tendencia al desprestigio del adversario

En el programa Levante en Directe de Levante Televisión, Carles Herrero, experto en formación oratoria, comunicación interpersonal, liderazgo en empresas y hablar en público ha hablado sobre la dialéctica del político, cuyo objetivo primordial es atacar al adversario para reforzar un puesto o desbancarlo del poder.

Carles Herrero ha presentado recientemente su libro `Nadie te escucha...y es tu culpa´ en que ayuda a comunicarnos mejor de un modo novelesco, con la figura de un personaje Ricardo Esteve, obligado a tomar las riendas de una empresa familiar tras la Dana.