Penélope Maestro

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El Corte Inglés pone en marcha una nueva Gran Recogida Virtual de Alimentos para Mascotas

Los centros de El Corte Inglés, Hipercor y Supercor de la Comunidad Valenciana han puesto de nuevo en marcha la iniciativa de la Gran Recogida Virtual de Alimentos para Mascotas.

Esta acción cuenta con el apoyo organizativo de la Real Hermandad de San Antonio Abad y además pone el foco en la tenencia responsable de mascotas, la importancia de la adopción y mitigar el efecto de los abandonos a las mascotas en verano.