Juanma Romero

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Enzo Bardeli, un fichaje con el sello de Luís Castro

Juanma Romero

El Levante UD y Enzo Bardeli han alcanzado un acuerdo para la incorporación del futbolista francés que quedará vinculado a la entidad levantinista hasta el mes de junio de 2029.

El centrocampista (11 de abril de 2001, Coudekerque-Branche) se formó en las categorías inferiores del LOSC Lille hasta que en 2021 se incorporó al USL Dunkerque. Durante su etapa en el club francés coincidió con el entrenador Luís Castro, quien le dirigió en las temporadas 2023/2024 y 2024/2025. En la última de ellas, el equipo logró clasificarse para la promoción de ascenso a la máxima categoría.

El nuevo jugador granota llega al Levante UD después de completar una destacada campaña con 36 encuentros disputados, diez goles anotados y siete asistencias.

El área deportiva, encabezada por Héctor Rodas es consciente que debe reforzar la parcela ancha porque Raghouber y Vencedor concluyen su periodo de cesión y especialmente por la finalización de contrato de Pablo Martínez, que sigue sin una propuesta de renovación y del futuro incierto de Carlos Álvarez al que le queda un año de contrato y podría ser una de las ventas del verano.

Enzo Bardeli, como agente libre había recibido el interés de otros clubes como el Getafe o el Deportivo pero finalmente se ha decidido por el club granota gracias a la figura de Luís Castro.