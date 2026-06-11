La excelencia valenciana, la vivienda universitaria y la música de Seguridad Social, protagonistas en Revista de Sociedad

La tradición, el conocimiento y la música serán algunos de los grandes protagonistas esta semana en Revista de Sociedad, que ofrecerá un recorrido por algunos de los acontecimientos más destacados de la actualidad valenciana.

El programa analizará la reciente celebración de la III Gala de los Doctores Magnos de la Excelencia, un encuentro que ha reunido a destacados representantes del ámbito académico, científico y profesional para reivindicar el valor de la investigación, la educación y el conocimiento como motores de progreso social. Sus representantes compartirán con los espectadores la importancia de reconocer trayectorias ejemplares que contribuyen al desarrollo de la sociedad.

La actualidad también llegará desde el sector inmobiliario con una nueva entrega de Más que 4 Paredes, donde se abordará uno de los grandes retos de miles de familias: la búsqueda de alojamiento universitario en Valencia. Expertos del sector analizarán la creciente presión sobre el mercado del alquiler para estudiantes y las previsiones para el próximo curso académico.

Otro de los asuntos destacados será la educación sexual en la infancia. La promotora de salud sexual Silvia Marzo explicará cómo abordar este tema desde el respeto, la autoestima y la prevención, ofreciendo herramientas útiles para las familias.

Además, el programa se acercará al ambiente vivido en Madrid durante el multitudinario concierto de Bad Bunny.

Las fiestas también tendrán un papel destacado con una edición especial de Vents de Festa dedicada al Corpus de Valencia y las Hogueras de Alicante.

Como broche final, Revista de Sociedad recibirá a José Manuel Casañ, líder de Seguridad Social, que presentará su nuevo trabajo discográfico Voy a Marte y hablará de los preparativos del gran concierto con el que la banda celebrará sus 45 años de trayectoria en el Roig Arena de Valencia.

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