Juanma Romero

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Lizondo Cortés: "Las faltas de respeto al árbitro aún se dan en partidos de menores"

El exárbitro valenciano, y actual presidente del Comité Técnico de Árbitros de la FFCV, Vicente Lizondo Cortés, ha hablado en Levante Televisión sobre las faltas de respeto que todavía se dan en los campos valencianos hacia los ábitros en partidos de categorías formativas.

Lizondo Cortés llegó ser colegiado en Primera División con 30 años y ha estado trabajando en la Real Federación Española de Fútbol.

En mayo de este año accedió al cargo en la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana para tomar el testigo de José Enguix.