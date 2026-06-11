Juanma Romero

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El tiempo | Viernes estable con temperaturas en ligero ascenso

La provincia de Valencia afrontará este viernes una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos despejados o poco nubosos y un ligero ascenso de las temperaturas máximas.

La previsión apunta a un día tranquilo, sin precipitaciones y con abundantes horas de sol tanto en el litoral como en el interior. Las temperaturas mínimas apenas experimentarán cambios respecto a jornadas anteriores, mientras que las máximas subirán ligeramente, favoreciendo un ambiente más cálido.

En cuanto al viento, soplará flojo y de dirección variable durante la mañana. A partir de la tarde tenderá a componente este y sureste, con algunos intervalos de intensidad moderada.

La situación será similar en el conjunto de la Comunitat Valenciana, donde predominarán los cielos despejados o poco nubosos y unas temperaturas máximas en ascenso. Un escenario que consolida el tiempo estable y el ambiente plenamente veraniego en la provincia de Valencia de cara al inicio del fin de semana.