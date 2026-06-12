Juanma Romero

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Activado un servicio de transporte especial para el BIGSOUND de Torrent

Juanma Romero

La Generalitat ha activado un servicio de transporte especial de Metrovalencia y Metrobús que permitirá ampliar su oferta de servicio hasta las 45.000 plazas para facilitar el acceso y regreso al festival BIGSOUND, que se celebra por primera vez en Torrent los próximos días 26 y 27 de junio.

El dispositivo, resultado de las reuniones de trabajo y coordinación mantenidas en las últimas semanas entre los responsables de la Generalitat, así como el Ayuntamiento de Torrent y los organizadores, permitirá acudir y volver del festival en transporte público, gracias a un dispositivo nocturno adicional que se prestará las dos noches de conciertos y con posterioridad a su finalización, hasta las 04.15 horas, y que contará con metros de cinco coches para ofrecer mayor capacidad. El dispositivo especial se sumará al nocturno que se suele prestar el fin de semana, ampliando de forma significativa la oferta.

En la web de Metrovalencia se harán públicos los horarios definitivos, pero la movilidad metropolitana está garantizada, ya que los trenes llegarán a diferentes puntos de Valencia, pero también a otros municipios del área metropolitana como Paterna, Burjassot, Godella, Picassent o Montcada. Habrá servicios que no se prestan de forma habitual, ya que desde Torrent Avinguda saldrán trenes en dirección Alboraya o Seminari.

La estación de Torrent Avinguda será la más cercana al recinto y la que conectará tras finalizar la última actuación con las Líneas 1, 2 y 7 de Metrovalencia, pero también estará habilitada la estación de Torrent para facilitar la salida de los asistentes.