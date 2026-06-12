El Festival de les Arts desata un debate que sacude a las Fallas

Este fin de semana, Jaume Bronchud recibe en plató a Cristina Estévez, Jorge Guarro, Merche Garín y Toni Segovia para abrir uno de los debates más intensos de la última semana: la polémica surgida tras la cancelación del Festival de les Arts y las reacciones que ha provocado en torno a la normativa del ruido, la convivencia vecinal y el papel de los grandes acontecimientos culturales en la ciudad.

Una discusión en la que algunos han situado de nuevo a las Fallas en el centro del foco mediático y que plantea preguntas de gran calado: ¿se aplican los mismos criterios a todos los eventos? ¿Está cambiando la relación de València con sus fiestas y festivales? ¿Dónde está el equilibrio entre cultura, descanso y tradición? A partir de esta actualidad, Tot és Festa analizará cómo este enfrentamiento ha reabierto un debate que afecta directamente al modelo festivo valenciano y al futuro de algunos de sus acontecimientos más próximos, como las verbenas de Sant Joan.

Junto a esta cuestión de máxima actualidad, el programa dedicará una atención especial a la celebración del Corpus Christi de València, la histórica `Festa Grossa´, una de las manifestaciones culturales y religiosas más antiguas de la ciudad. Las imágenes recorrerán los principales momentos de una festividad que ha vuelto a llenar el centro histórico de música, danzas tradicionales, personajes bíblicos y una multitudinaria procesión que mantiene viva una tradición centenaria profundamente arraigada en la identidad valenciana.

Además, el programa viajará también hasta Barcelona para revivir uno de los acontecimientos culturales más destacados del año: la culminación de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia. Un acto multitudinario que contó con un espectacular montaje de luz y pirotecnia a cargo de la empresa valenciana Vulcano, llevando el talento festivo valenciano a uno de los monumentos más admirados del mundo.

De regreso a València, Tot és Festa pondrá el foco en el futuro de la fiesta a través de la delegación infantil de Junta Central Fallera y del LVI Concurso de Dibujo, una cita que cada año demuestra el talento, la creatividad y la ilusión de quienes están llamados a protagonizar las Fallas del mañana. Y, además, el programa continuará siguiendo muy de cerca la evolución del debate sobre el futuro de la Ofrenda y la posibilidad de incorporar una tercera sesión para dar respuesta al crecimiento constante del censo fallero. Una propuesta que sigue generando opiniones diversas y que podría transformar uno de los actos más emblemáticos y multitudinarios de la fiesta.

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Tot és Festa se emite en Levante Televisión los sábados a las 21.30 y 23.30 horas, este domingo a las 14 y 20.30 horas, los martes a las 22 horas y los miércoles a las 12 horas.