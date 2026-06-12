Juanma Romero

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El lunes arrancarán las obras en la calle Colón

El próximo lunes, 15 de junio, comenzarán las obras de renovación de la calle de Colón, la primera actuación de estas características en 30 años en una de las principales arterias de la ciudad tal y como ha anunciado este viernes la alcaldesa de València, María José Catalá.

Las arrancarán el próximo lunes y se prolongarán durante un periodo de cinco meses.

El proyecto cuenta con un presupuesto de adjudicación de 2 millones de euros, y afecta a un ámbito de intervención de 21.900 metros cuadrados (calle Colón, la plaza de los Pinazo y calle Cerdán de Tallada).

La ejecución de esta iniciativa permitirá ganar espacio peatonal, mediante la retirada de elementos impropios de la acerca (como horquillas aparcabicis y motos, o estaciones de Valenbisi).

El plan de ejecución de obras se ha diseñado para mantener en todo momento el acceso a los establecimientos.

La calle Colón no se cerrará nunca por completo al tráfico. Para ello, el asfaltado se realizará en horario nocturno, y los trabajos más sensibles se programarán para minimizar las afecciones.

El inicio de las obras en Colón supone la primera de las actuaciones urbanas bajo el sello ‘Valentia’, la nueva identidad urbana que estará presente en las actuaciones estratégicas de transformación del centro histórico de València.