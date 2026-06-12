Juanma Romero

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El `Palmito de Aldaia´, un símbolo del Valencia CF con una historia entrañable

Símbolo de la historia del Valencia CF, el ‘Palmito de Aldaia’ es un icono de los títulos de Liga de 1971, 2002 y 2004, especialmente ligado a la figura de Jaume Ortí. El que fuera presidente del club lo recuperó para las celebraciones de los campeonatosde 2002 y 2004.

Se trata de un objeto creado por los hermanos Peris (José Vicente y Francisco) y pintado por Manuel Delgado, todos ellos profundos aficionados del Valencia CF. Los Peris, junto a un grupo de amigos de Aldaia, viajaron hasta Sarrià con el abanico, que además fue firmado por la plantilla campeona en el hotel de concentración.

En 2017, el Departament de Patrimoni de la Fundació VCF y el Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Universitat Politècnica de València dedicaron 250 horas a su restauración.

Actualmente, el ‘Palmito de Aldaia’ se exhibe en el Polideportivo Municipal de Aldaia, junto al campo de fútbol Jaume Ortí.