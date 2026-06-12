Juanma Romero

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Pérez Llorca promete un descenso de ratios para el proceso de admisión escolar de 2027

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez LLorca ha realizado una declaración institucional en torno a la huelga educativa.

Pérez LLorca ha anunciado la puesta en marcha del Plan EduClima, dotado con 140 millones de euros (de los cuales 32 este mismo año), con el objetivo de climatizar todas las aulas de los colegios e institutos públicos de la Comunitat Valenciana.

Asimismo, ha indicado la activación del Plan RECOLE, con 10 millones de euros destinados este año y que contempla una inversión total de 40 millones de euros para que los ayuntamientos cuenten con más recursos para renovar sus colegios públicos.

Por otro lado, ha ratificado su compromiso con el descenso de las ratios en el proceso de admisión que comienza en abril de 2027 y que serán de 22 alumnos en infantil y primaria, 25 en secundaria y 28 en bachillerato. Una rebaja del 12%, 17% y 20% respectivamente.