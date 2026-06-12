Juanma Romero

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Una Red de Espacios Climáticos para combatir la ola de calor

La Generalitat, a través de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, presenta la Red de Espacios Climáticos en una jornada divulgativa sobre las capacidades adaptativas frente a episodios de altas temperaturas en la Comunitat Valenciana que supone el pistoletazo de salida de esta iniciativa en colaboración con los ayuntamientos.

La iniciativa va destinada a reforzar la protección de la ciudadanía ante los efectos, cada vez más intensos, de las olas de calor y otros fenómenos asociados al cambio climático.

La Red de Espacios Climáticos constituye una herramienta de adaptación al cambio climático orientada a proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía, con especial atención a las personas más vulnerables. Su finalidad es facilitar el acceso a lugares acondicionados que puedan actuar como refugio frente al calor, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar la resiliencia de municipios y ciudades ante los efectos del calentamiento global.

La red integrará tanto equipamientos públicos como zonas urbanas acondicionadas para proporcionar refugio frente al calor, favoreciendo la creación de entornos urbanos más habitables, seguros y sostenibles. Hay dos tipologías claras: espacios exteriores (parques, piscinas, zonas verdes y equipamientos deportivos…) y espacios interiores (bibliotecas, locales sociales, centros culturales…). Asimismo, contribuirá a impulsar un uso más inclusivo del espacio público y a fomentar una cultura de corresponsabilidad, sostenibilidad y cuidado colectivo frente a los desafíos derivados del cambio climático.