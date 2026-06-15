Penélope Maestro

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Arcadi España y el president Pérez Llorca abordan la infrafinanciación valenciana

El ministro de Hacienda, Arcadi España, se ha reunido este lunes en el Palau de la Generalitat con el president, Juanfran Pérez Llorca, para abordar la situación de la infrafinanciación autonómica que afecta a la Comunitat Valenciana.

El encuentro se ha celebrado a las 10 de la mañana, casi tres meses después del nombramiento de España como ministro de Hacienda.

Durante la reunión se han tratado distintos asuntos de urgencia y relevancia para la Comunitat Valenciana. Entre ellos, la infrafinanciación autonómica, una cuestión que ha sido denunciada en numerosas ocasiones y que afecta a las cuentas valencianas.

Tras el encuentro, ambas partes han realizado declaraciones sobre los temas abordados.

La reunión ha tenido como objetivo abordar la situación de la financiación autonómica de la Comunitat Valenciana.