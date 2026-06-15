Juanma Romero

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Arrancan las obras de la calle Colón

Juanma Romero

Las obras de remodelación de la calle Colón han comenzado en el día de hoy por los dos extremos de la vía. Un equipo ya trabaja desde la Porta de la Mar en los número pares de la calle, y el otro en los impares desde la calle Xàtiva.

Según los técnicos municipales, las obras no se contempla que se prolonguen más allá del 5 de diciembre para salvar de este modo la campaña navideña en la calle más comercial de la ciudad.

Estas obras cuentan con el visto bueno tanto de la asociación de comerciantes como de la de vecinos que la ven necesaria y comedida en cuanto a los tiempos de ejecución. La inversión prevista es de dos millones de euros.

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha asistido al inicio de los trabajos junto a representantes vecinales y de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico. Según ha explicado, el Ayuntamiento mantiene un contacto permanente con ambos colectivos para minimizar las molestias derivadas de la ejecución de las obras.

El Ayuntamiento ha diseñado un plan de ejecución que permitirá mantener abiertos todos los establecimientos durante el desarrollo de las obras.

La amplitud de las aceras permitirá trabajar por sectores y garantizar en todo momento el acceso a los comercios. Del mismo modo, la calle Colón no quedará cerrada completamente al tráfico en ningún momento.

Por otro lado, el 22 de junio empezará el asfaltado de la Gran Vía aprovechando el fin del curso escolar.