Juanma Romero

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España debuta ante la novata Cabo Verde sin ningún tipo de confianzas

España comienza este lunes en el Estadio de Atlanta ante un rival que se estrena en una Copa del Mundo: Cabo Verde.

Sin los dos extremos titulares, Nico Williams y Lamine Yamal, todavía entre algodones, las alas parecen reservadas para Baena y Ferran Torres en este comienzo de campeonato. El técnico ya tiró de ellos en el último amistoso ante Perú, donde presentó una alineación que bien podría ser la que iniciase mañana el choque.

El valenciano llega especialmente inspirado después de anotar un gol ante Irak en el primer amistoso y darle una asistencia a Pedri en el segundo ante los peruanos.

En el resto, pocas dudas, con la columna vertebral de la última Eurocopa disponible. La alineación probable de España para el duelo ante Cabo Verde es la siguiente: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Pedri; Álex Baena, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal.

La selección caboverdiana dio una de las grandes sorpresas previas al Mundial clasificándose por primera vez para la fase final al dejar en la cuneta a Camerún.

El equipo de Pedro Leitão Brito, más conocido por 'Bubista', vive la mejor etapa de su historia gracias a una estrategia de captación de jugadores con raíces caboverdianas. 14 de los 26 jugadores presentes en la Copa del Mundo no nacieron en el país.

Esta fórmula ha dado casos curiosos e incluso surrealistas, como el de Roberto 'Pico' Lopes, un jugador de origen irlandés con raíces caboverdianas que fue contactado por Linkedin para representar al país de sus ancestros.

El balance para la Roja en sus debuts mundialistas no es nada positivo. Cuatro victorias, cuatro empates y siete derrotas son los números de la selección. Aunque una de esas derrotas (Suiza en 2010) terminó con España saliendo campeona.