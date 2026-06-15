Juanma Romero

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La gran malla unificada de Valencia

Una vez se ejecute por completo el túnel de acceso ferroviario, y cuando esté finalizado todo el Parc Central y el paseo de García Lorca, la ciudad de València contará con una gran malla verde continua con una superficie de 230.000 m2, que comunicará el centro de la ciudad con los barrios del sur.

Esta gran malla verde continua se conformará sumando los más de 110.000 m2 del actual jardín, que se completó en una primera fase y que tiene su acceso principal desde la calle Filipines, y que fue diseñado también por la paisajista Kathryn Gustafson, más los aproximadamente 40.000 m2 del nodo central del parque que están pendientes, más la extensión del futuro paseo de García Lorca, que tendrá una superficie de más de 80.000 m2.

Todo este ámbito será la segunda zona verde más grande la ciudad tras el Jardí del Turia, que es el gran pulmón de València, con 1.360.000 metros cuadrados de espacios ajardinados y arbolado (136 hectáreas) y que se extiende a lo largo de más de 9 kilómetros. Está considerado como el mayor jardín lineal de Europa.