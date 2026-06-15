Penélope Maestro

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L’Albufera afronta el debate sobre su futuro ante la salinización y el deterioro del agua

El Parque Natural de l’Albufera vuelve a situarse en el centro del debate sobre su conservación al cumplirse cuatro décadas desde su declaración como espacio protegido. La salinización y el deterioro de la calidad del agua son algunas de las principales preocupaciones que afectan a este enclave natural situado a apenas diez kilómetros de la ciudad de Valencia.

Ante esta situación, ecologistas y arroceros coinciden en señalar la necesidad de actuar para mejorar el estado del parque, aunque plantean prioridades diferentes a la hora de abordar el problema.

Por un lado, los colectivos ecologistas relacionan la salinización con la erosión de la barra arenosa y con el impacto del Puerto de València. Además, reclaman el bloqueo urgente de las aguas residuales que llegan al humedal.

Por otro, los agricultores centran su preocupación en la falta de aportes de agua dulce, el aumento del nivel freático y las consecuencias que la presencia de sal puede tener sobre los cultivos de arroz.