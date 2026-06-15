Penélope Maestro

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Pérez Llorca y Arcadi España se citan aunque no alcanzan acuerdos

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado al ministro de Hacienda, Arcadi España, su `sí a negociar´ el modelo de financiación autonómica, `pero donde corresponde´, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CCPFF), y concretado en una ley orgánica y una asignación en los presupuestos del Estado.

Así lo ha señalado este lunes en rueda de prensa tras reunirse durante aproximadamente una hora en el Palau de la Generalitat con el ministro de Hacienda, un encuentro que ha calificado de distendido y con `tono dialogante´, en el que le ha planteado cuestiones sobre infraestructuras, los créditos dana o necesidades económicas de la Comunitat Valenciana.

Pérez Llorca ha lamentado que el ministro le ha traslado que no tiene contemplado pagar un fondo de nivelación transitorio, porque considera que ya está en fase de negociación el nuevo modelo, y ha agradecido que le haya comunicado que esta semana se pagará el extra FLA y que se van a actualizar las entregas a cuenta.