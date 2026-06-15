Juanma Romero

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Rafa Mir, condenado a 8,5 años de cárcel

Juanma Romero

La Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia ha condenado a ocho años y medio de prisión al futbolista del Elche CF, y antes del Valencia CF, Rafa Mir que fue juzgado el pasado 28 de mayo como un delito de agresión sexual y de un delito de lesiones.

La sentencia, que no es firme, impone al delantero siete años de prisión por agresión sexual y 18 meses por un delito de lesiones, además del alejamiento de la víctima a un mínimo de 500 metros por un plazo de una década y una indemnización de 14.000 euros por las lesiones sufridas y de 50.000 euros por los daños morales causados.

Por otro lado, la Audiencia de Valencia condena al también futbolista Pablo Jara a dos años de prisión por agresión sexual y seis meses por un delito contra la integridad moral contra la segunda víctima.

El fallo también impone a Jara el alejamiento de la víctima a un mínimo de 500 metros durante un plazo de cinco años y una indemnización de 280 euros por las lesiones causadas y de 6.000 euros por el daño moral sufrido.

La Fiscalía pedía más de diez años de prisión para el jugador por un presunto delito de agresión sexual. La mujer que denunció al futbolista Rafa Mir ratificó que este le agredió sexualmente en dos ocasiones en la madrugada del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2024, cuando se encontraban en su domicilio tras haberse conocido en una discoteca. También se juzgó al futbolista Pablo Jara.

La fiscal aseguró que la conducta de Mir es constitutiva de un delito de violación.