El regreso de Mayte Magdalena, este martes en Levante Televisión
Juanma Romero
En el Levante en Directe de este martes a las 14 horas en Levante Televisión, la invitada va a ser Mayte Magdalena, quien va a presentar su último libro, `Vientos de ira´. Tras el éxito de `Zapatos de lluvia´, Mayte Magdalena vuelve a conquistar al lector con una historia que emociona desde la primera página. En una España desgarrada tras la Guerra Civil, el mundo tal y como había sido hasta entonces se desvanece.
Mientras Paola lucha por sacar adelante a sus hijos en un Madrid arrasado por el miedo y la represión, Manuel cruza los Pirineos en busca de libertad, pero el exilio le depara hambre y humillación. En su huida conocerá a Sonsoles y a Pablo, quienes, perseguidos por amar sin permiso, sueñan con un futuro que parece imposible. Sus vidas, marcadas por la pérdida, se entrelazan en esta magnífica novela de pasión, sacrificio y esperanza.
`Vientos de ira´ sumerge al lector en la fuerza arrolladora de hombres y mujeres que se negaron a rendirse. Es la historia de los anónimos, de quienes amaron, resistieron y sobrevivieron cuando todo estaba en contra. Una novela intensa y profundamente humana que emociona y conmueve en cada página.
Mayte Magdalena nació en Madrid en 1961. Es licenciada en Pedagogía e Historia del Arte y Diplomada en Magisterio. Durante casi cuatro décadas se ha dedicado a la docencia y ha impartido cursos de fomento de la lectura en el ámbito académico.
Tras el éxito de `Zapatos de lluvia´, su primera novela, Mayte regresa con `Vientos de ira´, una gran historia de amor y resistencia tras la devastación que supuso la Guerra Civil española.
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