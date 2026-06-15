Juanma Romero

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Sato, apuesta japonesa del Valencia CF

El Valencia CF ultima la llegada de Ryunosuke Sato quien, salvo giro inesperado, se convertirá en futbolista del conjunto valencianista a cambio de cuatro millones de euros pagados al FC Tokyo. Se trata de un joven jugador de 19 años que puede moverse por diferentes zonas del ataque, aunque su posición ideal es la de extremo izquierdo. Un paso más dentro de la planificación del equipo, que quiere mejorar lo logrado en los últimos cursos.

Ryunosuke Sato será por tanto el primer fichaje del Valencia de la temporada 26/27, según señala el periodista Kazu Kakiuchi. El futbolista japonés es una de las jóvenes promesas de su país, internacional en categorías inferiores con Japón y actualmente milita en el FC Tokyo. El extremo ha e ha disputado 19 encuentros este año 2026 en la J1 League y ha marcado seis goles y ha dado una asistencia.

Se da la circunstancia de que Ryunosuke Sato no ocupará una de las 25 fichas de la plantilla del Valencia la temporada que viene, aunque su incorporación es para que trabaje con absoluta normalidad en la dinámica del primer equipo. Su edad le haría entrar como uno de los tres sub 23 que pretende el club valencianista tener en la configuración de su próximo equipo.

La entidad valencianista se ha adelantado a otros equipos que también pretendían al futbolista, como es el caso del Feyenoord quien también tentó al jugador hasta última hora.

Habitual de la selección sub 23 de Japón, Ryunosuke Sato debutó como jugador profesional con tan solo 16 años. Un detalle de la precocidad de este extremo de 1,71 metros que tanto ha llamado la atención en su país y que aún tenía dos años más de contrato con el FC Tokyo al que el Valencia paga ahora cuatro millones de euros.