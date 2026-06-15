Penélope Maestro

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El tiempo | Última semana de la primavera con sol y temperaturas cercanas a los 30 grados

La provincia de Valencia comenzará este martes con una situación plenamente estable, marcada por los cielos despejados y unas temperaturas que seguirán dejando un ambiente claramente veraniego.

Tras un fin de semana en el que la estabilidad y el calor han sido protagonistas en gran parte del país, la provincia valenciana mantendrá unas condiciones meteorológicas muy similares durante el arranque de la última semana de la primavera.

La jornada estará dominada por el sol tanto en el interior como en la costa, con cielos despejados desde primera hora y sin cambios destacados en el estado del tiempo. Aunque durante la tarde podrían desarrollarse algunas nubes de evolución en zonas del interior de la Comunitat Valenciana, no alterarán la sensación general de estabilidad.

En cuanto a las temperaturas, apenas experimentarán variaciones respecto a los últimos días. Las máximas se moverán entre los 29 y los 30 grados en la provincia de Valencia, manteniendo un ambiente cálido durante las horas centrales del día.

La estabilidad atmosférica y las temperaturas propias del verano seguirán siendo así las grandes protagonistas en Valencia, en una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre.