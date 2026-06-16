Juanma Romero

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La Comunitat Valenciana se prepara para el Eclipse Solar Total del 12 de agosto

La Generalitat ha presentado el Plan de Gestión del Eclipse Solar Total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. El programa contempla el despliegue de un dispositivo preventivo que asegurará el adecuado desarrollo de uno de los acontecimientos astronómicos más relevantes de las últimas décadas y que situará a la Comunitat Valenciana como uno de los principales puntos de observación de Europa.

El plan estructura la actuación institucional en seis áreas de gestión coordinadas: seguridad, salud, movilidad, protección ambiental, turismo sostenible y formación y divulgación científica. Asimismo, establece ocho puntos oficiales de observación que se ubicarán en las localidades de Aras de los Olmos, Benassal, Castellón de la Plana, Macastre, Peñíscola, Puçol, Utiel y València. La distribución territorial de estos puntos, incluyendo zonas de costa e interior, tiene como finalidad evitar la concentración masiva en un único enclave y favorecer una experiencia ordenada y segura.

En materia de seguridad y emergencias, el plan incluye la coordinación con los ayuntamientos que cuentan con un punto oficial de observación, así como la coordinación con la Guardia Civil, la Policía Local y Protección Civil. En los espacios con mayor previsión de afluencia, se habilitarán aparcamientos disuasorios y corredores de emergencia.

El plan incluye materiales formativos para todas las etapas educativas, así como una plataforma digital destinada a centralizar la programación científica y las charlas y actividades divulgativas relacionadas con el eclipse.