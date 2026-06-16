Juanma Romero

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Marta Suárez, talento para el Valencia Basket

El Valencia Basket anunció un acuerdo con la alero Marta Suárez (24 años, España, 1.90m) para que se incorpore al equipo para las próximas tres temporadas, hasta la 2028/29 incluida.

Marta nació en Oviedo y allí inició su carrera deportiva, aunque pronto se incorporó a la prestigiosa cantera de Siglo XXI, donde llegó a competir en Liga Femenina 2 entre 2018 y 2020, debutando con solo 16 años. Allí coincidió con Elena Buenavida y Helena Pueyo. Finalizada esa campaña decidió poner rumbo a Estados Unidos.

La asturiana eligió la Universidad de Tennesse para comenzar con su vida universitaria. En su primera temporada disputó 22 partidos con 16 minutos de media jugados. La segunda campaña, sin embargo, no la pudo completar a causa de una lesión en el pie. En 2023 realizó un pequeño parón para regresar a España por motivos personales. Posteriormente regresó a EE. UU., esta vez en California con los Golden Bears, donde pasó dos temporadas.

En su último año universitario se trasladó a Texas de la mano de TCU Horned Frogs donde fue una jugadora importante, promediando 17,2 puntos, 7,3 rebotes.

El pasado mes de abril fue seleccionada en el draft de la WNBA en el pick 16 por las Seattle Storm, aunque sus derechos se traspasaron a Las Golden State Valkiries. Después de jugar un partido de pretemporada la franquicia de San Francisco rescindió su contrato y días después Phoenix Mercury anunció su fichaje como jugadora de desarrollo y ha disputado dos partidos hasta la fecha.

Marta ha formado parte de las categorías de formación de la selección española, destacando el bronce en el Europeo U16 de 2018.