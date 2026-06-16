Juanma Romero

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Reivindicaciones eléctricas, ferroviarias y de financiación en la asamblea de la CEV

Juanma Romero

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha clausurado clausura la asamblea de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) de la que destaca su independencia, rigor y sensatez para alcanzar grandes acuerdos.

La saturación de la red eléctrica valenciana ya está frenando inversiones industriales en la región, según alerta la patronal autonómica, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV). Su presidente, Vicente Lafuente, puso el énfasis en ese cuello de botella que está dificultando las inversiones.

Además de referirse a la pérdida de inversiones extranjeras consideró que es un freno para las propias empresas valencianas y para sectores emergentes, como los data centers o la Inteligencia Artificial.

Entre las reivindicaciones, además de pedir más apoyo a la reconstrucción de la Dana, situó como prioridad que se pongan fechas y calendario para el túnel ferroviario pasante de Valencia, que consideró una parte irrenunciable del Corredor Mediterráneo.

El Presidente por su parte afirmó que la Generalitat apuesta por negociar el modelo de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para no dejar de lado a nadie y con la igualdad entre los españoles.